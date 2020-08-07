Fenerbahçe'den günün bombası! 19.07'de...

Transfer sezonuna fırtına gibi giren Fenerbahçe, bugün taraftarına önemli bir duyuru daha yapmaya hazırlanıyor. Hummalı bir hazırlık içerisinde olan Sarı-Lacivertli kulüp, 19.07'de Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak duyurmayı planlıyor.

07 Ağustos 2020 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 15:00
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Fenerbahçe transfer bombalarını bir bir patlattı ancak şov henüz bitmedi. Yurt içi transferini büyük ölçüde tamamlayan, gözünü yurt dışına çeviren Sarı-Lacivertli kulüp bugün bir duyuru daha yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, saat 19.07'de Emre Belözoğlu'nu sportif direktör sıfatıyla resmen duyurmayı planlıyor. Emre için çok özel bir hazırlık yapıldığı, Novak'ın transfer duyurusunda olduğu gibi çok özel bir video için zamana karşı yarışıldığı ifade ediliyor.
 
Belözoğlu'nun Fenerbahçe günlerinden kesitler yer alacak olan videoda, Emre'nin de camiaya bir mesaj vermesinin planlandığı ifade ediliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, kulübün resmi hesaplarından 19.07'de paylaşım yapılması bekleniyor.
 
Bilindiği üzere Fenerbahçe dün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Philip Novak transferlerini 90'ar dakika arayla tanıtmış ve her tanıtım için özel içerikler hazırlamıştı.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer Emre Belözoğlu
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