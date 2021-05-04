Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası

Galatasaray'ın Brendfort'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe harekete geçti.

04 Mayıs 2021 Salı - 9:32
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Galatasaray ile Fenerbahçe yeşil sahaların yanı sıra son yıllarda sık sık transfer masasında karşı karşıya gelirken, iki ezeli rakip arasında sezon sonunda da benzer bir çekişmenin yaşanması bekleniyor. Sarı kırmızılıların ocak ayında İngiliz ekibi Brentford’dan 6 aylığına kiraladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe Kulübü de devreye girdi. Fatih Terim’in çok beğendiği ve ısrarla forma verdiği Halil Dervişoğlu son olarak Gençlerbirliği maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekmişti. Fenerbahçe’nin teknik heyet raporu ile Halil Dervişoğlu için adım attığı artık transfer kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
 
‘Nasıl biter bilmiyorum’
 
F.Bahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun da Halil’i çok beğendiği ve sezon sonuna kadar Galatasaray’ın kiraladığı 21 yaşındaki futbolcu için de transfer talebinde bulunduğu öğrenildi. Halil Dervişoğlu’nun ocak ayında alınmasını rapor eden sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında 21 yaşındaki oyuncu ile alakalı planlarının uzun vadeli olduğunu açıkça dile getirdi. Sarı kırmızılı teknik adam bonservisinin alınmasını istediği Halil için önceki gün “Halil’in de Gedson’un da olmasını istediğimi söylemiştim. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum” ifadesini kullanmıştı.
 
Halil’in gönlü G.Saray’dan yana
 
Şimdi Galatasaray Kulübü ise bedelsiz olarak kiraladığı Halil için kulübü Brentford ile masaya oturacak. Sarı kırmızılılar daha önce Hürriyet’in de duyurduğu gibi İngiliz kulübüne 1.5-2 milyon Euro’luk bir teklif sunacak. Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak istediği ümit milli oyuncunun tercihi ise kendisine güvenen, ısrarla şans veren Fatih Terim ile çalışmak ve Galatasaray’da kalmak. Halil Dervişoğlu’nun temsilciliğini de yapan babası Muzaffer Dervişoğlu’nun da oğlunun kariyerine tecrübeli hoca yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte devam etmesini istediği öğrenildi. (Hürriyet)

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Etiketler: halil dervişoğlu galatasaray fenerbahçe
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