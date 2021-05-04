Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu bombası

‘Nasıl biter bilmiyorum’

Halil’in gönlü G.Saray’dan yana

Şimdi Galatasaray Kulübü ise bedelsiz olarak kiraladığı Halil için kulübü Brentford ile masaya oturacak. Sarı kırmızılılar daha önce Hürriyet’in de duyurduğu gibi İngiliz kulübüne 1.5-2 milyon Euro’luk bir teklif sunacak. Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak istediği ümit milli oyuncunun tercihi ise kendisine güvenen, ısrarla şans veren Fatih Terim ile çalışmak ve Galatasaray’da kalmak. Halil Dervişoğlu’nun temsilciliğini de yapan babası Muzaffer Dervişoğlu’nun da oğlunun kariyerine tecrübeli hoca yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte devam etmesini istediği öğrenildi. (Hürriyet)