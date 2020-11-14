Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 18 kişinin testi pozitif

Fenerbahçe Kadın Basketbol şubesinde 14 sporcu ve 4 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı

14 Kasım 2020 Cumartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 13:40
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2  oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5  kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test  sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test  sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.
 
A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8  oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.
 
Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip  personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe koronavirüs vaka
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