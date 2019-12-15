Fenerbahçe'den kötü haber! 6-8 hafta yok

15 Aralık 2019 Pazar - 12:17
| Son Güncelleme : 15 12 2019 - 14:16
Fenerbahçe'den dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan
Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas
deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgisi gelmişti.
Son gelen bilgilere göre; sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.
Açıklama şöyle:
Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haber
ler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.