Fenerbahçe'den kötü haber! 6-8 hafta yok

Fenerbahçe'den dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgisi gelmişti.

Son gelen bilgilere göre; sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haber ler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.