Fenerbahçe'den kötü haber! 6-8 hafta yok

Sarı lacivertli takım, sakatlanan Miha Zajc'ın 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

15 Aralık 2019 Pazar - 12:17 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 14:16
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Fenerbahçe'den dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgisi gelmişti.
 
Son gelen bilgilere göre; sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.
 
Açıklama şöyle:
 
Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
 
 
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Miha Zajc sakatlık açıklaması
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