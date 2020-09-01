Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava!

Sarı- Lacivertliler, alacakları zamanında ödenmediği için sözleşmesini fesh eden Alman oyuncuya karşı FIFA’da 160 milyon TL’lik dava açtı.

01 Eylül 2020 Salı - 12:13 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 13:14
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Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.
 
Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı.
 
 
Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti. FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi.
 
Sarı- Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Max Kruse dava
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