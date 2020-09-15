Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyonluk dava!

Geçen sezon devam ederken alacaklarını tahsil edemediğini öne süren Max Kruse takımdan ayrılmıştı. Bu flaş ayrılık sonrasında Fenerbahçe ile Alman futbolcu arasında tartışmalar yaşanmış ve taraflara mahkeme yolu gözükmüştü. Bu doğrultuda ilk adımı, FIFA'dan cesaret alarak Sarı-Lacivertliler attı. Geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla futbolcudan yana tavır alan FIFA, pandemi süreciyle birlikte koşulsuz futbolcunun yanında yer almaktansa kulüplerin de savunmasının etkili bir şekilde değerlendireceğini bildirmişti.

Kazandığından verecekler

Bu durum sonrasında Avrupa 'nın önde gelen büyük hukuk büroları, Fenerbahçe ile görüşüp, davayı kendilerine vermelerini istedi. Hatta bu bürolar, dava sonucuna göre anlaşma yaparak, kulüp kazandığında, oyuncunun kulübe ödemesi belirlenen paradan belirli bir komisyon talep etti. Kanarya da bunun üzerine Alman yıldıza 18 milyon Euro'luk (160.2 milyon TL) bir dava açtı.

Ödemeler belgelerle...