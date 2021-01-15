Fenerbahçe'den Mert Hakan-Aytaç Kara pozisyonu hakkında açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçta Mert Hakan Yandaş ve Aytaç Kara arasındaki pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.

15 Ocak 2021 Cuma - 16:52 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 16:59
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünyada 8 tane var 7'si trafik kazası! Fenerbahçe Perotti ile yollarını ayırdı Arteta'nın Mesut Özil açıklaması Fenerbahçelileri şok etti Dünkü maçtan sonra ayrılık! Yeni adresi bile belli oldu Dünkü maçtan sonra F.Bahçe'den Sörloth hamlesi

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçta Mert Hakan Yandaş ve Aytaç Kara arasındaki pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada VAR Hakemi Erkan Özdamar hedef alındı. İşte resmi siteden yapılan duyuru:
 
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.
 
Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.
 
Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır? Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?
 
Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş Aytaç Kara Ziraat Türkiye Kupası
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Haziran'a kaldı görüşmeler tıkandı Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Haziran'a kaldı görüşmeler tıkandı
Galatasaray'a Fransa'dan müjdeli haber! 'Süre doldu vazgeçtik'Galatasaray'a Fransa'dan müjdeli haber! 'Süre doldu vazgeçtik' Fenerbahçe'de deprem! 5 ayrılık... Birinin sözleşmesi feshediliyorFenerbahçe'de deprem! 5 ayrılık... Birinin sözleşmesi feshediliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Vedat Muriç Fatih Terim'e duacı...Galatasaray transferde bombayı patlattı! Vedat Muriç Fatih Terim'e duacı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.