Fenerbahçe'den Mitrovic sürprizi

Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüre F.Bahçe için dün flaş bir isim ortaya atıldı. Listesinde Sörloth, Dembele ve Bakambu gibi golcüler bulunan sarı-lacivertlilerin Mitrovic'i de gündemine aldığı iddia edildi.





Sırp futbolcunun geçtiğimiz sezon sonunda Championship'e düşen Fulham'dan ayrılmak istediği haberleri İngiliz basınında yer alırken, talipleri arasında F.Bahçe'nin de olduğuna vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki golcü konusunda Fulham'a resmi teklifte bulunmadığı belirtilirken, İngilizler'in yüksek bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Mitrovic'in Fulham ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Bu arada yönetimin listesindeki diğer isim olan Dembele için de Pelkas ile Ozan Tufan 'ı takas olarak kullanmak üzere Lyon'a teklif yaptığı iddia edildi.