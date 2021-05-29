Fenerbahçe'den Rebrov sürprizi

Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra kulübeyi sezon sonuna kadar Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda takımın başına sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi.

GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINA ÇEVRİLDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.

GÜNDEMDE ÜNLÜ İSİMLER DE VAR



Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. Fenerbahçe'de Löw, Favre, Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.

YENİ SEZON PLANLARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR



Yeni sezonda Başkan Ali Koç ve kurmayları, Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor.

REBROV GÜNDEMDE



Ukrayna basını, Sergei Rebrov’un Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından olduğunu yazdı. Rebrov’un şu anda ailesiyle Antalya ’da tatil yaptığı öğrenildi.

SICAK BAKIYOR



Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Rebrov'un Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi. Ukrayna lı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de Dinamo Kiev ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.

KESİN OLARAK AYRILIYOR

