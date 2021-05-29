Fenerbahçe'den Rebrov sürprizi

Ukrayna basını Fenerbahçe'nin 46 yaşındaki teknik adam Sergiy Rebrov'la el sıkıştığını iddia etti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 8:31
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Geride bıraktığımız sezona flaş transferlerle giriş yapan fakat Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra kulübeyi sezon sonuna kadar Belözoğlu'na emanet etmişti. Yeni sezonda takımın başına sürpriz bir ismin geleceği iddia edildi.
 
GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINA ÇEVRİLDİ
 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.
 
GÜNDEMDE ÜNLÜ İSİMLER DE VAR
 
Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda yeni teknik direktör konusunda açıklama yapacağını ifade etmişti. Fenerbahçe'de Löw, Favre, Zlatko Dalic gibi isimler gündemde yer alıyor.
 
YENİ SEZON PLANLARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
 
Yeni sezonda Başkan Ali Koç ve kurmayları, Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor.
 
REBROV GÜNDEMDE
 
Ukrayna basını, Sergei Rebrov’un Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından olduğunu yazdı. Rebrov’un şu anda ailesiyle Antalya’da tatil yaptığı öğrenildi.
 
SICAK BAKIYOR
 
Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Rebrov'un Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.  Ukraynalı çalıştırıcı, hocalık kariyerinde de Dinamo Kiev ile 3, Ferencvaros ile de 2 lig şampiyonluğu elde etti.
 
KESİN OLARAK AYRILIYOR
 
Macaristan’ın Ferencvaros takımından ayrılacağı kesinleşen 46 yaşındaki teknik adamın, daha önce formasını giydiği sarı-lacivertli kulübe yakın olduğu öne sürüldü.Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında öne çıkan isimlerden birinin Sergei Rebrov olduğu kaydedildi.

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Etiketler: rebrov fenerbahçe
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