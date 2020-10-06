Fenerbahçe'den Serdar Aziz'e rest! Beşiktaş'ın kapısından dönünce...

Fenerbahçe’de transferin son gününde takım bulamayan Serdar Aziz’in, 2.2 milyon Euro’luk maaşını 1.5 milyon Euro’nun altına indirmediği sürece sezonun geri kalan kısmında kadroya giremeyeceği öğrenildi.

06 Ekim 2020 Salı - 10:06
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Fenerbahçe, transfer döneminin son gününü bir hayli hareketli geçirdi. Perotti, Pelkas ve Ademi'yi kadrosuna katan, Deniz Türüç ve Zanka ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi ise aşılamadı. Yönetim, Erol Bulut'un kadroda düşünmediği ve 2.2 milyon euro'luk maaşını 1.5 milyon euro'ya düşürmeyen Serdar Aziz'i gözden çıkardı. Yüksek ücret talebi nedeniyle Beşiktaş ve Başakşehir'le de anlaşamayan milli stoper, takımdaki 4. stoper konumuna düştü. Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Serdar, bu tavrını sürdürmesi halinde kadroya giremeyecek.
 
Beşiktaş'ın kapısından döndü!
Transfer döneminin son gününde Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Aziz'e talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Serdar'ın Fenerbahçe'den alacağı olan 8 milyon lirayı bırakmak istememesi ve yüksek maaş talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
 
Stoper tandemi Lemos-Tisserand
Teknik patron Erol Bulut, defansın ortasında Lemos ile Tisserand'a, 3. stoper olarak ise son haftalarda antrenmanlarda sergilediği performansla dikkatini çeken Sadık'a görev vermeyi düşünüyor. Sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Sadık Çiftpınar, o dönem maaşında yaptığı indirim nedeniyle Ali Koç ve kurmayları tarafından da alkış toplamıştı. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Serdar Aziz Beşiktaş
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