Fenerbahçe'den sert açıklama: "Marcao diye bir adam var..."

Başına darbe alan Pelkas'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Baki, "Pelkas aldığı darbe sonrası beyin, ve boyun tomografisi geçirdi. Darbeyi aldığı an bayıldı, bilin kaybı yaşadı. Ambulansta kendine gelir gibi oldu hastaneye düzeldi. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Takımla birlikte İstanbul 'a dönecek ve birkaç gün hastanede kalacak." dedi.

"ADALET DİYE BAĞIRIYORLAR AMA..."

Ezeli rakipleri Galatasaray 'a göndermede bulunan Baki, "Bugün herkesin özlediği bir futbol izledik. İlk yarıda skoru bulduk, çok iyi oynadık. İkinci yarıda pozisyonlar verdik ama skoru koruduk ve 3-0 kazandık. Adalet diye bağırıyorlar ama bu camianın 2014'ten beri şampiyonluğu yok. Siz değil miydiniz Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya kutlama yapan. Bu takımın canına kast edildi. Son iki haftada iki oyuncumuz ambulansla sahadan çıktı. Bir tane kart yok. 2011 yılından bu yana iki tane şampiyonluğu var bu takımın. Bu çığırtkanlıklar en çok kime yarıyor bakmak lazım. Pelkas'a yapılan hareket... Amerika 'da dövüş sporları maçında yapılsa gecenin nakavtı olarak lanse edilir." diye konuştu.

"MHK BAŞKANI DEĞİŞTİRMEKLE BU İŞ DÜZELMEZ"

MHK başkanın değişimiyle işleri yoluna koyulamayacağını vurgulayan Baki, "Ligin boyu kısaldı. Son 12 hafta. Bizim karşımızdaki algıcılar yeniden hareketlendi. Biz Fenerbahçe olarak kol kola girelim. Bölünmeyelim. Bütün eleştirilerinizi yönetime yapın. Bu takımı 12 hafta her maça el bebek uğurlayalım. Çok kritik dönemeçteyiz. Balıkbaştan kokar. Bir tane hakem ve MHK başkanı değiştirmekle bu iş düzelmez. 25-30 yıldır çöreklenmiş zihniyet var. Bunun düzelmesi lazım. 'Ahmet'i aldık Veli'yi getirdik'le düzelmez. Utanması gerekenlerin sesinin en yüksek çıktığı, en çok bağıranın ödül aldığı dönemden geçiyoruz." şeklinde konuştu.

"PELKAS İLK OLARAK 'MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ' DİYE SORDU"

Pelkas'ın hastanede maçın skorunu sorduğunu söyleyen Baki, "Pelkas ilk olarak 'Maç kaç kaç bitti' diye sordu. 3-0 deyince son golü kim attı diye sordu. Serdar Aziz'i söyleyince parmağıyla 'bravo' işareti yaptı. Skubic'in kart görüp görmediğini sordu. Görmediğini söyleyince şaşırdı çocuk. Ne desin ki herhalde böyle bir ortam görmedi. Buradaki ortamı hayal etmek de güç." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ SONSUZ"

Şampiyonluğa inandıklarını belirten Baki, "Son 16-17 yılın en iyi deplasman performansı var. Bazen öyle reaksiyonlar veriyoruz ki anlamakta zorlanıyorum. Keşke Kadıköy'de de iyi olsaydık. Ben de tribünden geliyorum. Taraftarı anlayabiliyorum ama şu son 12 haftada biraz sakin olup bir araya gelelim. Bu kadar eleştirilen Fenerbahçe şampiyonluk adayı. İki hafta sonra Beşiktaş 'a gideceğiz. Fanatikleri anlayabiliyorum ama sırt eleştiri yapmak için eleştirenleri de anlamıyorum. Şampiyonluğa inancımız sonsuz. İş sahada kalsa herkesten daha iyi takımımız var." diye konuştu.

"MARCAO DİYE BİR ADAM VAR..."

Galatasaraylı savunmacı Marcao hakkında da konuşan Baki, "İki haftadır sedyeyle, koltuk değneğiyle oyuncu uğurluyoruz ama kimse bakmıyor. İsim vereceğim artık; Marcao diye bir adam var. Milletvekili oldu sanırım dokunulmazlığı var. Acayip acayip hareketler yapıp maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'de olsa ne olurdu siz düşünün." dedi.