Fenerbahçe'den sert açıklama! 'Sakın ama sakın...'

İşte Sipahioğlu'nun sözleri:

"Bu söyleyeceklerim çok önemli. Teknik direktörlerinin sezon sonu konuşacağım diye şantaj içeren komik imalarını görmeye başladık. Biz bu filmleri çok gördük. 2011/12 sonrası çok şey anlatacağız diyenleri, VAR kayıtlarını açıklayacağım diye şantaj yapanları çok gördük. Bu şantajlar hep yapılıyor, sonunda ortaya konan bir şey yok. Sezon başından beri rakiplerimizle ilgili, hakemlerle ilgili yalan, iftira üretimi yapmadık. Rakiplerimizden biri bunu strateji olarak kullandı. Maçlardan önce iftira ve yalanlardan çekinmediler.

"Bizim mücadelemiz pırıl pırıl"

Sağda solda bu stratejilerini övünerek, nasıl başarıya ulaşıyoruz diye anlatıyorlar, duyuyoruz. Josef de Souza bir maç sonrası teşvik primi iddiasında bulunacak kadar, söyleyecek oyuncu değil söyletiliyor ona, oyunculara bunu söyletecek kadar gözleri dönmüş. Herkes bizi çok iyi dinlesin. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız göreceğiz. Bizim mücadelemiz pırıl pırıldır. İftiralar, asılsız söylemlerden, zan altında bırakmaktan uzak bir anlayış bizimkisi.

"Kulüpleri açıkça uyarıyoruz, sakın ama sakın..."

