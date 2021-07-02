Fenerbahçe'den teknik direktör sürprizi! Vitor Pereira imzaladı...

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

02 Temmuz 2021 Cuma - 19:29 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 19:38
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk açıklamaları! Flaş açıklama! 'Yabacı kuralı iş yapmaz' Kasımpaşa Tunus'tan transfer yaptı Başakşehir Giuliano ile vedalaştı Monaco Onyekuru'yu yine çağırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016  sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı."  ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere  toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını  çalıştıran Portekizli teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği  vurgulandı.
 
Pereira'nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine  ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de  Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.
 
Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan,  Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın Suudi Arabistan ve  Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı aktarıldı.
 
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22  galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon  Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.
 
  

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Muhteşem liste ortaya çıktı! Tam 30 teknik direktörle görüşmüş işte isim isim o hocalar Muhteşem liste ortaya çıktı! Tam 30 teknik direktörle görüşmüş işte isim isim o hocalar
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sürpriz telefon! 'Oynatmıyorsanız bize verin'Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sürpriz telefon! 'Oynatmıyorsanız bize verin' Vedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı dahaVedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha 35'lik Mehmet Topal'dan bir transfer daha! Hem de dev kulübe gidiyor35'lik Mehmet Topal'dan bir transfer daha! Hem de dev kulübe gidiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.