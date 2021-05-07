Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi! 'Rıdvan Dilmen sezonu dediler...'

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "kural hatası" itirazını reddetmesinin ardından açıklamalarda bulundu ve Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıkladı.

15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 10-15 puanı bariz hakem hatalarıyla gasp edilmiştir. Yarışmada dengesizlik yaratıyorlar.Bize masaya yumruğunuzu vurun diyorlar. Sanki vurunca 20 yıllık hakem camiasını sıfırlayacağız. Ancak biz bu kadar hataya daha fazla dayanamayacağız bir yerde. Hakem camiasının baştan kokan balıkları ayırması gerekiyor.

TAHKİM'DEN CEVAP BEKLİYORUZ

"Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz."