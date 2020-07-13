Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Simon Falette'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:51
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Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.
 
Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.
 
Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

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