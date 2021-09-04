Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Miguel Crespo, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

04 Eylül 2021 Cumartesi - 19:08
İLGİLİ HABERLER
Cebelitarık - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu! Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu! Transfer resmen açıklandı... Şenol Güneş: Takımda bazı değişiklikler olacak Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi UEFA Listesinde sürpriz gelişme ve Galatasaray'da Emre Akbaba ayrılığı

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
 
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;
 
Açıklama | Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
 
YARIN İSTANBUL'A GELECEK
 
1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir.
 
Miguel Crespo kimdir?
 
Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Miguel Crespo, 2019 yılından beri Estoril Praia'da forma giyiyor.
 
Lyon doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Transfer bombaları peş peşe patladı! 'Bizi kurtarın diye ağlayacaklar...' Transfer bombaları peş peşe patladı! 'Bizi kurtarın diye ağlayacaklar...'
Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao'dan olay sözler: Yalan söylüyorlar...Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao'dan olay sözler: Yalan söylüyorlar... Galatasaray'dan Gedson Fernandes transferinde flaş hamle! İşte yeni teklif...Galatasaray'dan Gedson Fernandes transferinde flaş hamle! İşte yeni teklif... Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sağ ve sol kanada ikişer alternatif isim...Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sağ ve sol kanada ikişer alternatif isim...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.