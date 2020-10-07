Fenerbahçe'den 'transfer dönemi uzatılsın' teklifi!

Transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'nin transfer döneminin uzatılması için TFF'ya başvuruda bulunduğu ortaya çıktı

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:42
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Transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de sona eren transfer döneminin uzatılması için TFF'ya başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan bugün kaleme aldığı yazıda, Fenerbahçe'nin transfer döneminin uzaması için TFF'ye başvuru yaptığını ancak bu talebin kabul görmediğini ifade etti
 
"Transfer dönemi bitti. Nefes nefese geçen bir dönem oldu. TFF'nin açıkladığı limitler nasıl kullanıldı, bilmiyoruz. Bu limit denen şey lafta kalmamıştır herhalde!.. Bu konuda TFF bir açıklama yapmalıdır.. Özellikle Fenerbahçe 18 oyuncu alarak Türk futbol tarihine geçti. Hatta transferin bitmesine birkaç gün kala, "Şu süreyi uzatsak olmaz mı" diye TFF'ye bir başvuru olmuş.. Bu istek karşılık görmese de Fenerbahçe son güne 3 isim sığdırdı..
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer transfer dönemi uzatılsın tff
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