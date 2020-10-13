Fenerbahçe'den transfer yasağı iddialarına sert yanıt!

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A. Ş. hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumlara dair, gerek kulübümüzde gerekse hissedarlarımızda yaratabileceği maddi kayıplar sebebiyle bu şahısla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

13 Ekim 2020 Salı - 19:13
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Fenerbahçe Kulübü 'transfer yasağı' iddiaları ile ilgili yapılan habere yanıt verdi.
 
İşte sarı-lacivertli kulübün açıklaması: "Haziran 2018 tarihinden bu yana görevde olan Yönetim Kurulumuz, Fenerbahçemizin içinde bulunduğu mali duruma dair gereken adımları, tüm branşlarımızda titizlikle ve kararlılıkla atmakta, şeffaf açıklamalar ile kamuoyunu da düzenli olarak bilgilendirmektedir.
 
Futbol şubemizde atılan adımlar ve kamuoyu ile paylaşılan yapılandırmalar da ilgili kurumlar nezdinde yakından takip edilmektedir.
 
Kulübümüz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından, 6 Ekim 2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları KAP’a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır.
 
Tüm bunlar ortadayken; Gökhan Dinç isimli şahsın hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzluk ve art niyetle bir radyo kanalında yaptığı, Kulübümüzü ve hissedarlarımızı zarara uğratabilecek yorumlar şüphe ile karşılanmıştır.
 
Halka Açık, SPK düzenlemelerine tabii olan Fenerbahçe Futbol AŞ hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumlara dair, gerek Kulübümüzde gerekse hissedarlarımızda yaratabileceği maddi kayıplar sebebiyle bu şahısla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Bu vesileyle, tüm sporseverleri gerek Kulübümüz gerekse diğer değerli Kulüpler hakkında beyanlarda bulunurken sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü"
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer yasak
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