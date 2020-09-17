Fenerbahçe'den transferde gece yarısı bombası: Diego Perotti

Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen ve kasasına ciddi bir meblağ koymaya hazırlanan Fenerbahçe İtalya'nın Roma şehrinin bir başka takımından bir başka yıldız ismi bu kez kadrosuna katmak üzere... İtalyan medyası Sarı Lacivertliler'in Diego Perotti transferi için Roma'yla görüşmelere başladığını yazdı.

17 Eylül 2020 Perşembe - 8:08
İLGİLİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş derbiyle dönüyor Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması Marcel Tisserand: Luyindama rakibim ama saha dışında dostum Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yeni transferle görüntülendi Fenerbahçe'de Jose Sosa için yeni karar

Forvet arayışlarını, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin kesinleşmesiyle hızlandıran Fenerbahçe, 4 koldan saldırıyor. Okaka haberlerinin ardından şimdi de yine İtalya'dan Diego Perotti iddiası geldi. İtalyan medyasından Gianluca di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe Diego Perotti için Roma'yla görüşüyor.
 
2,5 milyon euro istiyorlar
Di Marzio'nun haberine göre İtalyanlar Fenerbahçe'den Perotti transferi için 2,5 milyon euro bonservis talep ediyor. Roma'nın aynı zamanda 32 yaşındaki hücumcunun yıllık 6 milyon euroya varan maaşından da kurtulmak istediği, bu yüzden transfere sıcak baktığı haberde verilen detaylar arasında... Haberde Fenerbahçe'nin ise Roma'nın talebine nasıl bir karşılık verdiği hakkında bilgi yer almadı.
 
Bir başka İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın iddiasına göre ise Fenerbahçe Perotti için bir süredir oyuncunun menajerleriyle zaten görüşme halinde ve Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalamak istiyor.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Diego Perotti transfer Roma
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran teklif! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran teklif!
Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Herkes Stefano Okaka sanarken...Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Herkes Stefano Okaka sanarken... Galatasaray'a piyango! 12 milyon euroya...Galatasaray'a piyango! 12 milyon euroya... Josef de Souza'ya belge engeli!Josef de Souza'ya belge engeli!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.