Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe-Diego Perotti flörtünde nikah gerçekleşmek üzere... Sabah 'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, oyuncuyla her konuda anlaşma sağlarken, Roma 'dan da sezon sonunda transfere kolaylık sağlanması yönünde söz aldı. Perotti'yi gelecek sezon planlamasında düşünmeyen İtalyan ekibi transfere prensipte onay verdi.

YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR

Roma, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcuyla ilgili kararını ligin bitiminde değiştirmezse, Fenerbahçe transferi gerçekleştirecek. Roma'dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti, daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına imzayı atacak. 2016'da Genoa'dan 9 milyon Euro'ya alınan hücum oyuncusu, Roma'da toplam 133 maça çıkarken 30 kez de ağları buldu.

FENERBAHÇE KANATTAN VURACAK

1988 doğumlu oyuncu kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor. Yeni Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kanatlardaki skor ve asist sorununa çözüm bulmak amacıyla bu hamleyi yaptığı, takıma başka tecrübeli oyuncuların da katılabileceği öğrenildi. Fenerbahçe sezonun noktalanması ve transfer döneminin başlamasıyla bu isimleri tek tek açıklayacak.

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