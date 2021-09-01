Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

01 Eylül 2021 Çarşamba - 20:17
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Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi.
 
Sarı-lacivertli kulüp, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
 
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
 
Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
 
4 MAÇA ÇIKTI
 
33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

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