Fenerbahçe-Dinamo Kiev: 1-1

Fenerbahçe hazırlık maçında Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta konuk ekibin golünü 28'de Lednev, sarı-lacivertli takımın golünü ise Pelkas kaydetti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 21:54
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin ve Sinan Gümüş kararı Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da Galatasaray'dan sert Oğulcan Çağlayan tepkisi Leipzig'in Sörloth cevabı hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u şok etti Jablonec - Celtic maçı Halil Umut Meler'in

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı.
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Pereira, Dinamo Kiev karşılaşmasında Serdar Dursun'un yerine Valencia'ya görev verdi.
 
Portekizli teknik adam, ilk 11'i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Valencia'dan oluşturdu.
 
Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Bartu Kulbilge, Nazım Sangare, Zanka, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Samatta ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde şans bekledi.
 
Dinamo Kiev Yardımcı Antrenörü Emil Karas ise Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov ve Ramirez 11'ine görev verdi.
 
Müsabakanın 28. dakikasında Ukrayna temsilcisi, Lednev'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 63. dakikasında Mesut Özil'in etkili pasında altıpasta topla buluşan Pelkas'ın şık dokunuşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
 
Fenerbahçe'de 67. dakikada Ferdi'nin yerine Nazım Sangare, Valencia'nın yerine Serdar Dursun ve Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde 75. dakikada ise Zajc, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo ve Mesut Özil oyundan alınırken, bu isimlerin yerine Zanka, Samatta, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oyuna girdi.
 
Mücadeleyi Çağdaş Altay, Mehmet Yıldırım ve Anıl Küçükkaraca hakem üçlüsü yönetti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de transferde son dakika! Vitor Pereira'dan flaş Pelkas ve Ozan Tufan kararı Fenerbahçe'de transferde son dakika! Vitor Pereira'dan flaş Pelkas ve Ozan Tufan kararı
Galatasaray'dan Aliou Dieng bombası! Resmi açıklama bile geldi! Teklifi duyunca Dieng...Galatasaray'dan Aliou Dieng bombası! Resmi açıklama bile geldi! Teklifi duyunca Dieng... Tokyo 2020'ye damga vurdu! Mensah-Stock'un hayat hikayesi şok ettiTokyo 2020'ye damga vurdu! Mensah-Stock'un hayat hikayesi şok etti Geleceğin kadrosu için 3 yıl istemişti! Fatih Terim'den Galatasaray'a 53 milyon euro'luk faturaGeleceğin kadrosu için 3 yıl istemişti! Fatih Terim'den Galatasaray'a 53 milyon euro'luk fatura
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.