Fenerbahçe diyorlardı Cercle Brugge çıktı

Brugge menajerler aracılığıyla teklif yolladı

Futbol kariyerine doğduğu Belçika'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için Cercle Brugge'ün menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi. 3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen Alpaslan'ın takımda kalmasını taraftarlar çok istiyor. Alpaslan Öztürk bu sezon 14 maçta forma giydi, iki kez gol sevinci yaşadı.