Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü bitirdi Caulker'ın eli kulağında

Fenerbahçe, Beşiktaş ile kontratı sona eren Dorukhan Toköz'le anlaşmaya varırken, sarı lacivertlilerin Caulker'ın işini bitimek için de girişimlere devam ettiği bildirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:59
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Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor.

 
SZALAİ'YE PARTNER
 
F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.


29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi. (Sabah)

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Etiketler: caulker dorukhan toköz fenerbahçe
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