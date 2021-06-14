Fenerbahçe Dyshawn Pierre ile 3 yıl daha...

Fenerbahçe kısa forvet Dyshawn Pierre ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 14:20
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague’in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.
 
Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague’de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.
 
Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague’de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında “En İyi Oyuncu” seçildi.
 
Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre’ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

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Etiketler: Dyshawn Pierre fenerbahçe
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