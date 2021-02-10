Fenerbahçe elendi Daum sosyal medyadan gönderme yaptı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımında bulunması dikkat çekti.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 8:52
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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesinin hemen ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.
 
Daum paylaşımında "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanırken eşiyle birlikte İstanbul'da çektirdiği resmi paylaştı. Alman teknik adam yakın zamanda Mesut Özil'in Türkiye'de karşılaşabileceği olası zorlukları Alman basınına aktardığı bir röportaj vermiş ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü yinelemişti.

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Etiketler: daum fenerbahçe
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