Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 18:59
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan iki bomba birden! Dovbyk ve Cornelius... Rosier'den flaş Galatasaray açıklaması Beşiktaş Ghezzal'ın işini bitirdi! Burak Elmas 3.800 bin euro demişti ama... Genoa ve Nottingham Forest Mert Yılmaz'ın peşinde 1.600 puanın 600'ü Sivasspor'dan

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı.
 
"Kulübümüz, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı.
 
Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır.
 
Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı.
 
Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz.
 
Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediye Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediye
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaştı...Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaştı... Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı...Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı... Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.