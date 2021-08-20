Fenerbahçe Erdem Can'ın NBA'e gittiğini açıkladı!

Fenerbahçe Beko ’da bir ayrılık daha… Igor Kokoskov’un takımdan ayrılarak Dallas ile anlaşmasının ardından, 7 yıldır yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli camiada görev yapan Erdem Can da Utah Jazz’in teklifini kabul etti ve NBA ekibinin yardımcı antrenörü oldu.

F.BAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, basketbol takımının yardımcı antrenörünü Erdem Can'ın kariyerine NBA'de devam edeceğini açıkladı.

Son yıllarda NBA Yaz Ligi’nde Utah Jazz benchinde yer alan başarılı çalıştırıcı, özellikle Obradovic döneminde yaşanan büyük başarılarda önemli pay sahibi olmuş ve efsane Sırp çalıştırıcının gözdeleri arasında yer almıştı.

OBRADOVIC ÖVMÜŞTÜ

Fenerbahçe Beko'da görev aldığı dönemde Erdem Can'ı yardımcı antrenör olarak takımda tutan Zeljko Obradovic, Türk koç hakkında övgü dolu sözler kullanmıştı. Obradovic, Erdem Can için "Erdem basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda. Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim" açıklamasında bulunmuştu.