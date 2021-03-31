Fenerbahçe Erdinç Sözer'i resmen açıkladı!

31 Mart 2021 Çarşamba - 14:33
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcıları netleşmeye başladı. Sarı-Lacivertli kulüp uzun yıllar Bundesliga'da görev yapan Erdinç Sözer'in ekibe katıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama...
Uzun yıllar boyunca Bundesliga’da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya
'da Hamburg
, Stuttgart, Bayer Leverkusen
, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.
Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin
Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız.