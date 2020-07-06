Fenerbahçe Erol Bulut'la resmen anlaşma sağladı

Son dakika haberine göre, Fenerbahçe, teknik direktör konusunda kararını verdi ve Alanyaspor’dan da izin alarak Erol Bulut’la resmen anlaşma sağladı. Karar aşamasında Emre Belözoğlu’nun kilit rol oynadığı ve Bulut’la 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:13 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 10:56
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Yeni sezon öncesi Fenerbahçe’de en merak edilen soruların başında, yeni teknik direktörün kim olacağı gündemdeydi. Bu doğrultuda Erol Bulut, Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini ve Nenad Bjelica gibi isimler ön plana çıkmıştı. Başkan Ali Koç’un riske girmeyip, yabancı bir teknik direktör istediği ancak bu şartlarda gündeme gelen son isim Pellegrini’nin yıllık ücretinin en az 5 milyon Euro’dan başlaması sonrası kararından vazgeçtiği bildirildi. Emre Belözoğlu’nun da devreye girerek, Alanyaspor’un hocası Erol Bulut’tan yana oy kullandığı ve Akdeniz ekibinden izin alınarak, anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
 
Ekibi de hazır...
Alanya’nın Türkiye Kupası finali oynayacak olması da göz önünde bulundurularak, sezonun bitmesi sonrasında Bulut’un resmi olarak Sarı- Lacivertliler tarafından açıklanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre anlaşmanın 2+1 yıllık olacağı, tecrübeli çalıştırıcının beraberinde yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı’yı getireceği öğrenildi.
 
Bulut’a teknik ekipte ayrıca şu an da takımın bünyesinde bulunan Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio eşlik edecek. Teknik ekibin üstünde ise Emre Belözoğlu yer alacak. Emre, böylece takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Erol Bulut Alanyaspor
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