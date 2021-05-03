Fenerbahçe - Erzurumspor (CANLI ANLATIM)

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan
yönetecek.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde 5 eksik
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay
Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
BB ERZURUMSPOR'UN İLK 11'İ
Szumski, Murat, Gökhan, Hasan
, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan