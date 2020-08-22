Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük (İkinci yarı)

Dk 5 Alassane Ndao (0-1)



Dk 47 Mert Hakan Yandaş (2-1) Dk 7 Ozan Tufan (Penaltı) (1-1)Dk 47 Mert Hakan Yandaş (2-1)

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun Tekin; Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar; Gökhan Gönül; Caner Erkin; Mert Hakan, Ozan Tufan, Luiz Gustavo; Garry Rodrigues, Mame Thiam



Fenerbahçe yedekleri: Altay , Murat, Cenk, Oğuz Kağan, Jailson, Deniz, Zajc, Ferdi, Frey, Ömer Faruk

Fenerbahçe kadrosunda Nabil Dirar, Vedat Muriqi, Filip Novak ve Tolgay Arslan bulunmuyor. Yeni transferler Sinan Gümüş ve Jose Sosa da maç kadrosunda yok.

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İstanbulspor 'u 4-0 mağlup etmişti.