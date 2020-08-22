Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:14
| Son Güncelleme : 22 08 2020 - 18:20
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük (İkinci yarı)
Dk 5 Alassane Ndao (0-1)
Dk 7 Ozan Tufan
(Penaltı) (1-1)
Dk 47 Mert Hakan Yandaş (2-1)
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun Tekin; Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar; Gökhan Gönül; Caner Erkin; Mert Hakan, Ozan Tufan, Luiz Gustavo; Garry Rodrigues, Mame Thiam
Fenerbahçe yedekleri: Altay
, Murat, Cenk, Oğuz Kağan, Jailson, Deniz, Zajc, Ferdi, Frey, Ömer Faruk
Fenerbahçe kadrosunda Nabil Dirar, Vedat Muriqi, Filip Novak ve Tolgay Arslan bulunmuyor. Yeni transferler Sinan Gümüş ve Jose Sosa da maç kadrosunda yok.
Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İstanbulspor
'u 4-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de Muric hazırlık maçı kadrosunda yok
Fenerbahçe'de İtalya
'nın Lazio
takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci
'den yararlanamadı.