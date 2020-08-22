Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 18:20
İLGİLİ HABERLER
Caner Erkin'den olay sözler: Ben de onları kırmak istedim! Trabzonspor'dan TFF'ye flaş Fenerbahçe ve Galatasaray başvurusu! Jose Sosa Fenerbahçe'de! Anlaşma imzalandı... Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollarını ayırdı Gökhan Gönül: Allah Beşiktaş camiasından razı olsun

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
 
 
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük  (İkinci yarı)
 
Dk 5 Alassane Ndao             (0-1)
Dk 7 Ozan Tufan (Penaltı)    (1-1)
Dk 47 Mert Hakan Yandaş   (2-1)
 
 
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun Tekin; Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar; Gökhan Gönül; Caner Erkin; Mert Hakan, Ozan Tufan, Luiz Gustavo; Garry Rodrigues, Mame Thiam
 
Fenerbahçe yedekleri: Altay, Murat, Cenk, Oğuz Kağan, Jailson, Deniz, Zajc, Ferdi, Frey, Ömer Faruk
 
Fenerbahçe kadrosunda Nabil Dirar, Vedat Muriqi, Filip Novak ve Tolgay Arslan bulunmuyor. Yeni transferler Sinan Gümüş ve Jose Sosa da maç kadrosunda yok.
 
Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.
 
Fenerbahçe'de Muric hazırlık maçı kadrosunda yok
Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio takımına transferi  gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının  kadrosuna alınmadı. 
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığını  bulunduğu ifade edildi.
 
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra  Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip  Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
 
Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose  Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da son dakika! Kamil Jozwiak ve Jakub Moder... Galatasaray'da son dakika! Kamil Jozwiak ve Jakub Moder...
Geceye damga vuran olay! Peruk kavgası çıktı, 'çıkışta bekliyorum' dediGeceye damga vuran olay! Peruk kavgası çıktı, 'çıkışta bekliyorum' dedi <div> Bir bomba daha! Dünya yıldızı bonservissiz...</div> <div>  </div>
Bir bomba daha! Dünya yıldızı bonservissiz...
 
 Süper Lig devinden Fenerbahçe'ye transfer çalımı!Süper Lig devinden Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.