Fenerbahçe Frankfurt maçında galibiyet santimlerle kaçırdı! İşte tam o an...

17 Eylül 2021 Cuma - 0:54
| Son Güncelleme : 17 09 2021 - 0:55
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt
ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa
Ligi mücadelesinin son dakikalarında sarı-lacivertliler büyük bir fırsat
tepti.
Maçın 90+1. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Frankfurt kalecisi Kevin Trapp Pelkas'ı düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Yunan futbolcunun şutunu kaleci Trapp kurtardı. Dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti.
Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.