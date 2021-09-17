Fenerbahçe Frankfurt maçında galibiyet santimlerle kaçırdı! İşte tam o an...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son dakikada galibiyeti kaçırdı. Penaltı sonrası kaydedilen gol, hakem tarafından geçerli sayılmadı.

17 Eylül 2021 Cuma - 0:54 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 0:55
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Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin son dakikalarında sarı-lacivertliler büyük bir fırsat tepti.
 
Maçın 90+1. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Frankfurt kalecisi Kevin Trapp Pelkas'ı düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.
 
Topun başına geçen Yunan futbolcunun şutunu kaleci Trapp kurtardı. Dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti.
 
Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.

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