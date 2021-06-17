Fenerbahçe, Frey'in Royal Antwerp'e transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olduğunu açıkladı.

17 Haziran 2021 Perşembe - 21:13
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Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.
 
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
 
Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur.
 
Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
 
ANTWERP'TEN AÇIKLAMA
 
Antwerp ise Michael Frey ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
 
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

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