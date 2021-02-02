Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Transfer döneminin sona ermesinin ardından ligin devleri büyük karşılaşma için gün sayıyor. Büyük derbi Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ligdeki liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise üst sıralara yükselmenin peşinde... Her iki takımın da taraflarları büyük karşılaşmayı bekliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS maçı detayları...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22-29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

22. hafta

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

30 Ocak Cumartesi:

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor -MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

23. hafta

2 Şubat Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

24. hafta

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

25. hafta

12 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

26. hafta

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

27. hafta

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

28. hafta

2 Mart Salı:

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

29. hafta

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)