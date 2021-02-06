Fenerbahçe - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 17:50 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 18:05
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FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta
 
Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül
 
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mostafa Mohamed
 
Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama
 
Gustavo yok
 
İlk kontroller sonrası Sambacı’nın derbiye yetişmesi bekleniyordu. Ancak ödem beklenen hızda dağılmadı, Luiz Gustavo idmanları kaçırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu dev derbide yok. Dizindeki ödem tam olarak geçmeyen Brezilyalı yıldız maç kadrosuna alınmadı.
 
Fenerbahçe'de 3 eksik daha
 
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.
 
Galatasaray Lig'de en az gol yiyen takım
 
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.
 
Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.
 
Feghouli forma giyemeyecek
 
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.
 
Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
 
İki oyuncu kart sınırında
 
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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