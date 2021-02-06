Fenerbahçe - Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

06 Şubat 2021 Cumartesi - 17:50
| Son Güncelleme : 06 02 2021 - 18:05
Fenerbahçe: Altay
, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta
Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thıam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül
Galatasaray:
Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan
, Belhanda, Onyekuru, Mostafa Mohamed
Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama
Gustavo yok
İlk kontroller sonrası Sambacı’nın derbiye yetişmesi bekleniyordu. Ancak ödem beklenen hızda dağılmadı, Luiz Gustavo idmanları kaçırdı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu dev derbide yok. Dizindeki ödem tam olarak geçmeyen Brezilyalı yıldız maç kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe'de 3 eksik daha
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.
Galatasaray Lig'de en az gol yiyen takım
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.
Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.
Feghouli forma giyemeyecek
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
İki oyuncu kart sınırında
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa
maçında forma giyemeyecek.