Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

05 Şubat 2021 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 11:50
İLGİLİ HABERLER
Mostafa Mohamed'in sözleşmesinden skandal detay çıktı Galatasaray'da Feghouli sevinci İrfan Can Kahveci'nin ilk maçı Fatih Karagümrük! Attila Szalai'den Galatasaray sözleri! Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!

Süper Lig'in 24. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
 
6 Şubat Cumartesi:
 
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
 
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
 
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
 
7 Şubat Pazar: 
 
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
 
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
 
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
 
8 Şubat Pazartesi:
 
16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
 
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe galatasaray cüneyt çakır
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Falcao ayrılığı! Gideceği tarih bile belli oldu Galatasaray'da Falcao ayrılığı! Gideceği tarih bile belli oldu
Galasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Hocasıyla konuştu ve...Galasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Hocasıyla konuştu ve... Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi sıcak gelişme! Bazı oyuncularla yollar ayrılacakFenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi sıcak gelişme! Bazı oyuncularla yollar ayrılacak Ali Akman, Ömer Faruk Beyaz, Mustafa Kapı... Hepsi bedavaya elden kaçtıAli Akman, Ömer Faruk Beyaz, Mustafa Kapı... Hepsi bedavaya elden kaçtı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.