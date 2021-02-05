Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 24. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

6 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir -Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Hes Kablo Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor : Burak Şeker

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar