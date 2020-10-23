Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

23 Ekim 2020 Cuma - 10:12
Basketbol THY Avrupa
Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko
, deplasmanda Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.
Atina'daki OAKA Spor
Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.
Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer
ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo
Brown 17 sayıyla oynadı.