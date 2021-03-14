Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maç "2.5 ALT" bitti.

- Gençlerbirliği'nin ligdeki son 7 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gol beklentisi yakalayan (54.7 xG) takım olurken, Gençlerbirliği de kalesinde en fazla gol beklentisi gören (48.2 xA) takım oldu...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?





Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %75'lik kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı lacivertlilerin de hata yapmayacağını ve Gençlerbirliği önünde galibiyete uzanacağını düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.