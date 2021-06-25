Fenerbahçe genel kurulunda gergin anlar! Ali Koç tribüne çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyeleri için 50 TL olan yıllık aidat ücreti, 500 TL'ye çıkarıldı. Bunun üzerine kongre üyeleri arasında gerginlik yaşanırken başkan Ali Koç, tribüne giderek tansiyonu düşürdü.

25 Haziran 2021 Cuma - 18:39
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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aidatlarla ilgili alınan karar sonrası gergin anlar yaşandı.
 
Başkan Ali Koç'un önerisiyle aidatların 500 TL'ye çıkarılması oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla 50 TL olan yıllık aidat ücreti, 500 TL'ye çıkarıldı.
 
Bunun üzerine tribünlerde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Aidatların 500 TL olmasına bazı üyeler itiraz etti. Sonrasında başkan Ali Koç'un tribüne çıkmasıyla tansiyon düştü.
 
YILDIRIM'A BU YÜZDEN KARŞI ÇIKIYORDUK'
 
Aidatların yükseltilmesine tepki gösteren gruba “bedavacı” denilince ortam gerildi. Üyelerden birinin "Biz Aziz Yıldırım' a bu yüzden karşı çıkıyorduk." şeklinde serzenişte bulunduğu duyuldu.
 
VEFA KÜÇÜK TEPKİLERE SİNİRLENDİ
 
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tepkilere sinirlenerek, "Ben bu yaşımda 5 saattir bekliyorum, 5 dakika sabredemediniz. Güvenlik görevlileri hepsini dışarı çıkarın. Madem öyle ben de 1 saat ara veriyorum" dedi.
 
GERGİNLİK SONRASI 16. MADDE KABUL EDİLDİ
 
Fenerbahçe'de akıbeti büyük bir merak konusu olan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
 

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