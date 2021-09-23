Fenerbahçe: 2 - Giresunspor: 1

Fenerbahçe ile Giresunspor , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 85. dakikada Doukara'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

85' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Doukara'nın sert şutunda top kale direğinin dibinden ağlara gitti.Gol - Souleymane Doukara

Fenerbahçe'de Valenica'ın yerine Pelkas 80'Fenerbahçe'de Valenica'ın yerine Pelkas oyun a girdi.Enner Valencia - Dimitrios Pelkas

75' 2. golden sonra Giresunspor oyundan düştü. Fenerbahçe rahat bir oyun sergiliyor.

73' Fenerbahçe'de Ferdi yerini Muhammed'e bıraktı.Ferdi Kadioglu - Muhammed Gümüskaya

67' Giresunspor'da Traore çıktı, Umut Nayir girdi.Hamidou Traore - Umut Nayir

67' Giresunspor'da Balde'nin yerine Doukara oyuna girdi.Ibrahima Balde - Souleymane Doukara

67' Fenerbahçe'de Kim, Diabate'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Min-jae Kim

64' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Savunmanın kısa pasında kaleci Onurcan'dan önce Berisha sağ kanatta topu kontrol etti ve ceza sahasına çevirdi. Mesut düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Mesut Özil

63' Serginho'nun ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.

60' Maçta tempo oldukça düşük.

58' Fenerbahçe'de Serdar çıktı, Novak girdi.Serdar Aziz - Filip Novak

58' Fenerbahçe'de Rossi'nin yerine Berisha oyuna girdi.Diego Rossi - Mergim Berisha

56' Giresunspor'da Aziz Behich'in yerine Shapi Süleymanov oyuna dahil oldu.Aziz Behich - Shapi Süleymanov

56' Giresunspor'da Pelupessy yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.Joey Pelupessy - Emre Tasdemir

46' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerini Crespo'ya bıraktı.Mert Hakan Yandas - Miguel Crespo

40' Balde'nin penaltı vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

39' Sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza sahasında top Mert Hakan'ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

35' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Valencia geldi. Valencia'nın vuruşunda kaleci topu zorlukla çıkardı.

33' FENERBAHÇE ÇOK NET KAÇIRDI! Mesut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

32' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Balde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas

22' Fenerbahçe 2. gole yaklaştı! Ferdi'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

20' Giresunspor etkili geldi! Atılan uzun topta Keita Balde'nin kafayla indirdiği topa ceza sahasının hemen önünden Diabate'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

14' Diabate'nin ara pasında Szalai, Balde'den önce araya girdi ve tehlikeli pozisyonu engelledi.

10' Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçilirken tempo oldukça düşük.

2' Sağ kanattan Rossi'nin arka direğe ortasında uygun durumda bulunan Ferdi topu ağlara gönderdi.Gol - Ferdi Kadioglu

İLK 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara