Fenerbahçe - Giresunspor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.

23 Eylül 2021 Perşembe - 19:06 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 20:44
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MAÇTAN DAKİKALAR

40' Balde'nin penaltı vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
 
39' Sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza sahasında top Mert Hakan'ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
 
35' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Valencia geldi. Valencia'nın vuruşunda kaleci topu zorlukla çıkardı.
 
33' FENERBAHÇE ÇOK NET KAÇIRDI! Mesut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
 
32' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Balde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mert Hakan Yandas
 
22' Fenerbahçe 2. gole yaklaştı! Ferdi'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
 
20' Giresunspor etkili geldi! Atılan uzun topta Keita Balde'nin kafayla indirdiği topa ceza sahasının hemen önünden Diabate'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
 
14' Diabate'nin ara pasında Szalai, Balde'den önce araya girdi ve tehlikeli pozisyonu engelledi.
 
10' Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçilirken tempo oldukça düşük.

2' Sağ kanattan Rossi'nin arka direğe ortasında uygun durumda bulunan Ferdi topu ağlara gönderdi.Gol - Ferdi Kadioglu

İLK 11'LER
 
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia
 
GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

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