Fenerbahçe Giroud bombasını patlamazsa 'Vedat Muriç' çubukluyu giyecek

Bu sezonun son bölümünde Emre Belözoğlu ile toparlanan fakat son Sivasspor maçıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Emre Belözoğlu ile yola devam etme düşüncesinde olan yönetim transferde bu kez daha temkinli olacak. Bu sezon yapılan transferlerden takıma katkı sağlayan isimlerle yola devam edilecek. Direkt ilk 11'de forma giyebilecek 4 veya 5 nokta atışı transfer yapma hedefindeki sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Olivier Giroud.

Daily Star 'da yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eren Olivier Giroud için harekete geçen kulüplerden biri de Fenerbahçe... Ancak Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri bir hayli güçlü. Giroud ile Juventus Lazio , Inter ve Lens kulüpleri de ilgileniyor.