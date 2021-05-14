Fenerbahçe Giroud bombasını patlamazsa 'Vedat Muriç' çubukluyu giyecek

Lazio, İnter ve Juventus gibi devlerin ilgilendiği Giroud için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştiremezse Vedat Muriç yeniden sarı lacivertli formayı giyecek.

14 Mayıs 2021 Cuma - 9:50
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Bu sezonun son bölümünde Emre Belözoğlu ile toparlanan fakat son Sivasspor maçıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.
 
Emre Belözoğlu ile yola devam etme düşüncesinde olan yönetim transferde bu kez daha temkinli olacak. Bu sezon yapılan transferlerden takıma katkı sağlayan isimlerle yola devam edilecek. Direkt ilk 11'de forma giyebilecek 4 veya 5 nokta atışı transfer yapma hedefindeki sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Olivier Giroud.
 
Daily Star'da yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eren Olivier Giroud için harekete geçen kulüplerden biri de Fenerbahçe... Ancak Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri bir hayli güçlü. Giroud ile Juventus, Lazio, Inter ve Lens kulüpleri de ilgileniyor.
 
Mesut Özil'in de Arsenal'den takım arkadaşı olan Giroud için tüm şartları zorlayacak Fenerbahçe, oyuncunun Lazio'ya gitmesi durumunda Vedat Muriqi'nin bir sezon kiralanması için İtalyan kulübüyle temasa geçecek.

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Etiketler: giroud vedat muriç fenerbahçe
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