Fenerbahçe, Giuliano'nun menajeriyle görüştü

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:12
Fenerbahçe, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan
’ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katabilir. Brezilyalı yıldız, 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunmuştu.
Bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, harekete geçti. TRT Spor
'da yer alan habere göre; Sambacı’nın menajeri D’Avila ile görüşen Sarı Lacivertli ekip yönetimi olumlu yanıt aldı. D’Avila, oyuncuyu bedelsiz getirebileceğini söyledi.
Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.
Giuliano'nun boşa çıkması halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
D’Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.