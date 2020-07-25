Fenerbahçe, Giuliano'nun menajeriyle görüştü

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Lacivertli ekip, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Brezilyalı yıldızın bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali belirdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:12
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Fenerbahçe, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına sattığı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katabilir. Brezilyalı yıldız, 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunmuştu.
 
Bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, harekete geçti. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sambacı’nın menajeri D’Avila ile görüşen Sarı Lacivertli ekip yönetimi olumlu yanıt aldı. D’Avila, oyuncuyu bedelsiz getirebileceğini söyledi.
 
Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.
 
Giuliano'nun boşa çıkması halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
 
D’Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.
 
 

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