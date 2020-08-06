Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile anlaştı!

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini açıkladı.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 16:02 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 16:36
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Fenerbahçe, bugün Beşiktaş'a veda eden milli sağ bek Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.2007-2016 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz Gökhan Gönül'ü renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!"

YILLARDIR SAKLADIĞI FORMAYLA YENİDEN

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından deneyimli futbolcu için bir video yayınlandı. Videoda Gökhan'ın Fenerbahçe'de ter döktüğü yıllardan görüntülerle çubuklu formayı yeniden öpüp sırtına geçirdiği anlar yer aldı. Gökhan Gönül'ün öptüğü formanın Benfica maçında giydiği ve bir sakatlık anında kanının bulaştığı, yıllardır da sakladığı forma olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etmişti.  Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında,  şunları kaydetti:  "Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası  yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü  veriyorum.' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek  hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.  Beşiktaş Kulübünde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime,  takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarlarına her şey için  teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür  ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar  helaldir."
 
Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği  4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

 

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Etiketler: Fenerbahçe Gökhan Gönül transfer haberleri
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