Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sevinci

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, antrenmanlara başladı.

12 Ocak 2021 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 15:39
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Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman saat 11.30'da başladı. Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Sosa ile Novak sahada koşu çalışmalarına devam etti. Tedavi süreçleri devam eden Diego Perotti ile Tolga Ciğerci ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
 

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Etiketler: gökhan gönül fenerbahçe
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