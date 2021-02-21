21 Şubat 2021 Pazar - 18:03
| Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:44
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
41' Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.
38' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Thiam, topu kale önüne indirdi. Szalai'nin önünde kalan topta oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
29' Ozan Tufan'ın etkili şutunda kaleci İrfan topu son anda kornere çeldi.
23' Valencia'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı gitti.
19' Sağ kanattan Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleci İrfan'da kaldı!
15' Göztepe, Fenerbahçe orta sahasını çok çabuk geçiyor.
9'
Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Fenerbahçe yarı sahasının ortasında topla buluşan Halil, kalesini terk eden Altay
'ı da geçip topu boş ağlara gönderdi.Gol - Halil Akbunar
7' Göztepe gole çok yaklaştı! Jahovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda Ndiaye kaleciyle baş başa kaldı. Ndiaye'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi!
3' Sol kanattan Caner'in yerden ortasında Mesut'tan önce Atınç topu kornere gönderdi.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
Göztepe: (Muehtemel) İrfan Can Eğribayat, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic.