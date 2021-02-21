Fenerbahçe - Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

21 Şubat 2021 Pazar - 18:03 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:44
İLGİLİ HABERLER
Sa Pinto'dan 6 haftada sadece 1 galibiyet Sivasspor iki haftada 6 puan yaptı! Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı Fenerbahçe'den Digiturk'e yanıt! Hatayspor Erzurumspor'a acımadı!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

41' Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.
38' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Thiam, topu kale önüne indirdi. Szalai'nin önünde kalan topta oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
29' Ozan Tufan'ın etkili şutunda kaleci İrfan topu son anda kornere çeldi.
23' Valencia'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı gitti.
19' Sağ kanattan Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleci İrfan'da kaldı!
15' Göztepe, Fenerbahçe orta sahasını çok çabuk geçiyor.
9' Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Fenerbahçe yarı sahasının ortasında topla buluşan Halil, kalesini terk eden Altay'ı da geçip topu boş ağlara gönderdi.Gol - Halil Akbunar
7' Göztepe gole çok yaklaştı! Jahovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda Ndiaye kaleciyle baş başa kaldı. Ndiaye'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi!
3' Sol kanattan Caner'in yerden ortasında Mesut'tan önce Atınç topu kornere gönderdi.
 
FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'İ
 
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
 
Göztepe: (Muehtemel) İrfan Can Eğribayat, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erzurum'da inanılmaz görüntü! Herkes şaşırdı sebebi ise... Erzurum'da inanılmaz görüntü! Herkes şaşırdı sebebi ise...
Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe...Boupendza fırtınası! 18 milyon euro'ya Fenerbahçe... Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta tarihi operasyon!  Belhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdıBelhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.