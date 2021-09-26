Fenerbahçe - Hatayspor maçında 11'ler belli oldu!

Kritik Hatay deplasmanına giden Fenerbahçe'de 6 eksik var. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın 11'i hemen hemen belli oldu.

26 Eylül 2021 Pazar - 9:38
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Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
 
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
 
HATAYSPOR'DA 3 İSİM BELİRSİZ
 
Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
 
FENERBAHÇE 6 EKSİKLE GİTTİ
 
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
HATAYSPOR
 
Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
 
FENERBAHÇE
 
Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

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Etiketler: hatayspor fenerbahçe
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