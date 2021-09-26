Fenerbahçe - Hatayspor maçında 11'ler belli oldu!

26 Eylül 2021 Pazar - 9:38
Süper Lig'in 7. haftasında Hatay
spor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
HATAYSPOR'DA 3 İSİM BELİRSİZ
Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor
'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
FENERBAHÇE 6 EKSİKLE GİTTİ
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun
, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
HATAYSPOR
Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
FENERBAHÇE
Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia