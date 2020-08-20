Fenerbahçe için bomba iddia! Anthony Nwakaeme

Transferde bombaları birer birer patlaytan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı: Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme...

20 Ağustos 2020 Perşembe - 7:39 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 7:41
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Trabzonspor'da sözleşmeleri sona eren Filip Novak ve Jose Sosa ile anlaşan Fenerbahçe'nin Bordo-mavili takımdan bir yıldız isimle daha ilgilendiği belirtildi.
 
Ajansspor'un iddiasına göre Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme ile iletişime geçti. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu'nun, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştüğü iddia edildi.
 
Habere göre Nwakaeme'nin menajerinin yanıtı ise; 'Düşünmek için zaman istiyoruz' oldu.
 
Trabzonspor, Nwakaeme'yi 2018 yazında Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon Euro karşılığı kadrosuna katmıştı. Nijeryalı futbolcu geçen sezon çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.
 
"Çıkış bedeli 6 milyon Euro"
 
Ajansspor'un haberine göre Nwakaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncunun bu bedeli kendisinin de ödeyerek kulüpten ayrılabileceği ifadem ediliyor.
 
 

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