Fenerbahçe iki transferi birden bitirdi!

Önümüzdeki sezon öncesi Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de yönetim, eldeki imkanlar doğrultusunda en iyi takımı kurmak için harekete geçmişti. İşte bu doğrultuda birçok önemli isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Gökhan Gönül’de artık sona yaklaştı. Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu’nun, bizzat arayarak yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymesi için ikna ettiği Gökhan’ın, kulübün sunduğu şartları da kabul ettiği konuşuluyor. Buna göre 35 yaşındaki sağ bekin, bileti kesilen Nabil Dirar’ın yerine sağ tarafı dolduracağı ve 1+1 yıllık sözleşme karşılığında yaklaşık 800 bin Euro alacağı bildirildi.

3 yıllık teklif edildi